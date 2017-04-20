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Публикации за 20.04.17

Навязчивая зеленая мартышка: в Крым опять не пустили экзотических животных с Украины
Фото: www.fsvps.ru

Навязчивая зеленая мартышка: в Крым опять не пустили экзотических животных с Украины

Украинцы не оставляют попыток завезти в Крым экзотических животных.

Как передает корреспондент РИА , ветеринары уже во второй раз отказали во въезде на полуостров дикобразу и зеленой мартышке, которых прихватили с собой в Крым граждане незалежной. Первый раз животных пытались ввезти на полуостров 5 апреля, но их не пропустили.

Причина отказа спустя несколько недель не изменилась – экзотические животные ранее находились на территории Николаевской области, а этот регион в Россельхознадзоре считают неблагополучным по африканской чуме свиней. Поэтому у специалистов возникло подозрение, что дикобраз и мартышка могут быть переносчиками этого заболевания, вспышки которого уже неоднократно возникали на территории республики.

Также за прошедшую неделю ветеринары не пустили в Крым украинцев с двумя собаками и четырьмя котами, у которых не оказалось никаких сопроводительных документов.

Всего за этот период специалисты отправили обратно на территорию Украины почти четверть тонны запрещенных к ввозу товаров. Среди них – 62 кг мясных и колбасных изделий, 54,4 кг мяса птицы, 12,3 кг свинины, 49,5 кг сала, 4,2 кг крольчатины, 786 яиц и другие продукты.

Как уже сообщал , самыми необычными для сотрудников Россельхознадзора находками в багаже у украинцев едущих в Крым в этом году стали 30 пиявок, чучело фазана, 8 голов декоративной птицы и 1,5 тысячи штук дождевых червей, спрятанных в мешках с землей.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 20.04.17

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