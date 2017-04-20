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Крым

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Публикации за 20.04.17

Фийон: «Крым – часть России. Но это надо доказать ООН»

Фийон: «Крым – часть России. Но это надо доказать ООН»

Французские политики, кандидаты в президенты страны, соревнуются между собой в заявлениях по Крыму, наперебой подчеркивая его принадлежность к России.

Как передает корреспондент РИА , о бессмысленности доказать обратное на этот раз высказался представитель партии «Республиканцы» Франсуа Фийон.

«Никто не может отрицать, что Крым – это российская территория с исторической, культурной, лингвистической точек зрения. Упорство в том, что Россия должна оставить Крым, никогда ни к чему не приведет», – рассказал Фийон в интервью французской газете «Le Figaro».

Напомним, другой кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен, представляющая «Национальный фронт», неделю назад раскритиковала бывшего генсека Политбюро ЦК КПСС Никиту Хрущева за присоединение Крымского полуострова к УССР. По ее словам, решение было ошибочным, односторонним и не учитывало мнение живущих там людей, что и повлияло на результаты референдума 2014 года, когда крымчане проголосовали за воссоединение с Россией.

В то же время, если Ле Пен подкрепляет свою позицию обещаниями официально признать Крым частью России в случае своей победы на выборах, то в заявления Фийона закралось противоречие. Несмотря на его высказывания о российском Крыме, он предложил провести конференцию ООН, на которой и должна будет поставлена точка в этом вопросе. По мнению политика, это, по сути, единственный способ добиться признания полуострова как части России со стороны международного сообщества.

Отметим, что в Кремле к подобным идеям европейских политиков относятся прохладно или вообще игнорируют. По мнению представителей власти, новые референдумы, в которых в качестве наблюдателей желают принимать представители международных межправительственных организаций, не покажут других результатов. Кроме того, в руководстве страны подчеркивают, что Крым уже является частью России, и доказывать это Западу никто не собирается, даже несмотря на санкции.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 20.04.17

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