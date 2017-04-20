В Судакской крепости наконец-то началась полноценная реставрация / В дело пришлось вмешаться учёным РАН

Публикации за 20.04.17

В Судакской крепости начали реставрацию древней дренажной системы .

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», получить необходимые разрешения на проведение археологических раскопок удалось благодаря помощи археологов Российской академии наук (РАН) и актёра Алексея Гуськова, который грядущим летом собирается снимать новый фильм на территории генуэзской крепости. Местные же чиновники расписались в своей беспомощности.

Напомним, первая за 25 лет реставрация Судакской крепости началась в январе текущего года. Работы ведутся в рамках реализации госпрограммы «Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия Республики Крым на 2015-2017 гг». Завершиться работы должны были 15 марта. Однако администрация музея столкнулась с неожиданными сложностями. У подрядчика, выполняющего «первоочередные противоаварийные работы с элементами воссоздания» в Судакской крепости, не оказалось на руках так называемого открытого листа. Хотя организация выиграла республиканский тендер на данный вид деятельности. Этот документ, дающий права на проведение археологических исследований, выдаёт только отдел полевых исследований Института археологии Российской Академии Наук (РАН). Без него рабочие не могли приступить к восстановлению дренажной системы фортификационного сооружения.

Попытки музейной администрации получить разрешение постфактум натолкнулись на неторопливость симферопольских чиновников. Два месяца представители госкомитета по охране культурного наследия Крыма «искали» на полуострове археолога, который бы возглавил работу. Дело в том, что открытый лист на опредёленный вид археологических исследований выдаётся не любому археологу, а специалисту с необходимой квалификацией. Кроме того, у него на момент получения разрешения должны быть «закрыты» ранее выданные листы». В результате свою помощь музейщикам предложил известный специалист по полуострову, старший научный сотрудник Института археологии Крыма РАН, кандидат исторических наук Сергей Ушаков. Разрешение оформили на его имя. В Судак приехал и ведущий научный сотрудник Отдела истории античной культуры Института истории материальной культуры РАН, доктор исторических наук Олег Шаров.

Как сообщил РИА «Новый День» исполняющий обязанности директора ГБУК РК «Музей-заповедник «Судакская крепость» Владимир Стариков, теперь процесс наконец-то вошёл в нужное русло.

«Противоаварийные работы на крепостных стенах и башнях мы давно закончили, даже леса уже убрали. Оставили некоторые по просьбе Алексея Гуськова, для декораций будущего фильма. А с дренажной системой всё оказалось сложнее. Придётся проводить раскопки и реставрацию параллельно с монтажом остальных декораций, который должен начаться в первых числах мая. Иначе мы просто не успеваем. Открытый лист у Сергея Владимировича (Ушакова – прим. «НД») действует до 30 мая», – рассказал директор Судакской крепости.

По его словам, на сегодняшний день на раскопках задействованы 20 человек. Уже найдено 14 турецких монет ориентировочно XIII – XV веков, которые после реставрации пополнят коллекцию музея. Пока работы идут быстрыми темпами, но если археологи вдруг наткнуться, к примеру, на оборонительную стену, то процесс вновь замедлится, ведь, прежде чем его возобновить, придётся тщательно изучить находку.

Судак, Галия Шакирова

Судак. Другие новости 20.04.17

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