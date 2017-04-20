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Крым

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Публикации за 20.04.17

В Крым будут заманить туристов возвратом денег за путевки

В Крым будут заманить туристов возвратом денег за путевки

Туристам собираются компенсировать затраты за отдых на российских курортах.

Как передает корреспондент РИА , в Совете Федерации РФ предлагают делать налоговые вычеты тем, кто приобретает путевки в отечественные санатории. Заявляется, что льготы смогут увеличить объем туристического рынка России. Также СФ готовит инициативу, которая позволит снизить налог на прибыль на сумму приобретенных сотрудникам турпутевок. В этом случае парламентарии рассчитывают, что количество путевок, закупаемых предприятиями для работников, вырастет вдвое, пишут «Известия»,

Эксперты пришли к выводу, что такие нововведения положительно скажутся на развитии национального туристического рынка и смогут привлечь дополнительных отдыхающих в российские санатории.

Отметим, основная часть санаторно-курортных учреждений находится в Крыму, Краснодарском и Ставропольском краях.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 20.04.17

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