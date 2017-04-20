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Крым

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Публикации за 20.04.17

Крымские татары выступили против возвращения меджлиса

Крымские татары выступили против возвращения меджлиса

Крымские татары не поддержали решение Международного суда ООН по иску Украины к России о введении обеспечительных мер по возобновлению в Крыму деятельности меджлиса (организация запрещена в РФ). В целом, решение Гааги крымско-татарская общественность расценивает как вмешательство во внутренние дела России.

Как передает корреспондент РИА , сопредседатель организации «Крымские татары – Крым – Россия» Шевкет Маметов эмоционально назвал представителей меджлиса «кровососами» и подчеркнул, что крымские татары категорически против возвращения в республику данной организации. Он добавил, что меджлис в Крыму занимался целенаправленными провокациями и раздувал конфликты между крымскими татарами и славянами, а также оказывал поддержку запрещенным в РФ террористическим группировкам. Проблемы простых людей меджлисовцев не интересовали, подчеркнул Маметов.

По его мнению, судебный процесс в Гааге был запущен Киевом, чтобы получить денежные гранты от западных «правозащитных» организаций. Маметов отметил, что говорить о каких-либо нарушениях прав крымских татар в Крыму – просто смешно: права полностью обеспечены, принят указ о реабилитации крымско-татарского народа, по всему полуострову строятся школы и мечети.

А глава крымско-татарской общественной организации «Милли Фирка» Васви Абдураимов отметил, что решение суда в Гааге – политическое и является вмешательством во внутренние дела России: суд ООН не уполномочен решать вопросы о создании, деятельности или закрытии каких-либо организаций в любой стране, сообщает .

Напомним, накануне Международный суд ООН потребовал, чтобы Россия сняла ограничения с запрещенного в РФ «меджлиса крымских татар». Вопрос рассматривался в рамках иска Украины к России. Эксперты уже назвали решение Гааги своеобразной «подачкой» официальному Киеву, поскольку основное требование украинского иска – признание России виновной в «финансировании терроризма» – суд отклонил ввиду отсутствия доказательств.

Симферополь, Зоя Березина

Симферополь. Другие новости 20.04.17

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