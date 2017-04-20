Крым ждет нашествия краснодарцев за хлебом

Публикации за 20.04.17

В Крыму ищут стратегического инвестора для развития хлебопекарной отрасли. Об этом сообщил вице-премьер РК Виталий Нахлупин в рамках Ялтинского международного экономического форума.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в числе приоритетных рассматривает вариант объединения компании «Крымхлеб» и симферопольского мелькомбината. По мнению специалистов, это значительно повысит инвестиционную привлекательность компаний и позволит выдержать конкуренцию с соседями. Более того, перед инвестором будет поставлено условие удержать цены на относительно низком уровне: на 15% – 20% ниже рыночных на социальную продукцию.

При этом Нахлупин уверен, что после открытия Крымского моста жители Кранодарского края будут ездить за хлебом на полуостров: «На сегодня цена хлеба у нас существенно ниже, чем цена на хлеб в Краснодарском крае, как только появится мост, если у нас не произойдет повышение или выравнивание цены на хлеб, то у нас в республике в субботу-воскресенье будет день Краснодарского края, народ будет в связи с дешевизной вывозить 5-6 буханок», – цитрует вице-премьера РК RNS.

Ялта, Лиана Макоба

Ялта. Другие новости 20.04.17

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