Гражданин соврамши: фантазии Чубарова о «врагах Украины» на ЯМЭФ закончились скандалом

Публикации за 20.04.17

Лидер запрещенной в России экстремистской организации меджлис, по совместительству народный депутат Украины Рефат Чубаров перестарался с идентификацией «врагов незалежной».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», будучи в командировке в Латвии, он попросил властей наказать нескольких членов местного парламента за их участие в Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ).

По его словам, участием в ЯМЭФ, и соответственно приездом в Крым, депутаты якобы нарушают законодательство Украины. На встрече со спикером Сейма Инарой Мурниеце Чубаров огласил свой «черный список» парламентариев: Янис Урбанович, Ивета Григуле и Юлия Степаненко. Эту информацию поспешил озвучить один из местных телеканалов, за что его сотрудникам позже пришлось «краснеть», так как участие в ЯМЭФ для одного из указанных депутатов стало новостью.

«Вчера крымскотатарский лидер Рефат Чубаров сообщил депутатам Сейма ложную информацию. Юлия Степаненко не зарегистрирована для участия в форуме в Крыму», – опубликовал в своем Twitter телеканал «LTV Panorama‏».

Другие два депутата, по информации агентства Sputnik, от комментариев по поводу своего участия в ЯМЭФ воздержались.

Напомним, Ялтинский международный экономический форум проходит в Крыму с 20 по 22 апреля уже в третий раз. В нем принимают участие представители бизнеса и власти из более 40 стран. На форуме подписываются инвестиционные соглашения и представляются масштабные проекты, запланированные для реализации на территории полуострова.

Накануне проведения форума так называемая прокуратура АРК пригрозила всем иностранным делегатам, что участие в ЯМЭФ повлечет за собой ответственность, так как их приезд будет означать «нарушение законодательства Украины». Первый день форума наглядно показал, что в основном иностранные участники мероприятия решили проигнорировать заявления украинских чиновников.

Рига, Леонид Маковецкий

Рига. Другие новости 20.04.17

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