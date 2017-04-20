Чихали на санкции: иностранные инвесторы готовы вкладывать в Крым

Публикации за 20.04.17

Международные политики и бизнесмены на Ялтинском экономическом форуме заявили о желании инвестировать в Крым.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», иностранцы намерены работать на полуострове в обход санкций. При этом некоторые инвесторы уже вплотную сотрудничают с Крымом.

По словам председателя общества дружбы «Греция – Россия» Павлоса Христоу, под давлением европейских санкцией греческие предприниматели уже занимаются строительством отелей и поставками техники в Ялте, Симферополе и Севастополе.

Не остаются в стороне и турецкие бизнесмены, которые напрямую заявляют, что, несмотря на имеющийся в Украине бизнес, готовы работать в Крыму. «Сейчас мы бы хотели продолжить работу здесь, потому что наша продукция уже поставляется в Крым. Никакого давления со стороны Украины мы не опасаемся, это торговля и бизнес, мы вправе работать с любыми бизнес-партнерами. Сейчас мы больше хотим работать с Россией, а не с Украиной», – цитирует пресс-служба ЯМЭФ слова президента турецкой компании «Надже» Айдемира Зорала. В дальнейшем его компания намерена построить в Крыму завод по производству бурильного оборудования, а также цементный завод.

Еще одна турецкая компания, специализирующаяся на строительстве, заявила о желании вести на полуострове бизнес: «Если нам предложат интересные проекты на полуострове, то мы готовы в них участвовать, заключать контракты», – рассказал генеральный директор «Гюрбаг констракшн» Джевдет Евгар. В своем большинстве политики и предприниматели признают, что санкционная «блокада» не приносит ничего хорошего ни России, ни Европе, а в Крыму созданы все условия для благоприятного инвестиционного климата.

Напомним, Ялтинский международный экономический форум проходит в Крыму уже в третий раз. В нем принимают участие представители бизнеса и власти из более 40 стран. На форуме подписываются инвестиционные соглашения и представляются масштабные проекты, запланированные для реализации на территории полуострова.

Накануне проведения форума так называемая прокуратура АРК пригрозила всем иностранным делегатам, что участие в ЯМЭФ повлечет за собой ответственность, так как их приезд будет означать «нарушение законодательства Украины». Первый день форума наглядно показал, что в основном иностранные участники мероприятия решили проигнорировать заявления украинских чиновников.

Ялта, Анастасия Зук

Ялта. Другие новости 20.04.17

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