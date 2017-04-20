Севастополь избавляется от детских лагерей на ЮБК

Публикации за 20.04.17

Правительство Севастополя передало в собственность Минобороны РФ детский оздоровительный лагерь «Береговое» в посёлке Форос.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», за это решение проголосовали 6 из 13 членов правительства. Это уже второй детский комплекс в Крыму, который ведомство «прибрало к рукам». Ранее за загородным домом «Русичи», подведомственном министерству, был закреплён детский лагерь «Кристалл» в Алуште.

По словам директора департамента по имущественным и земельным отношениям Рустэма Зайнуллина, «Береговое» отдали МВД России по личной просьбе министра Владимира Колокольцева, с которой он обратился к российскому президенту Владимиру Путину.

По словам Зайнуллина, на базе «Берегового» планируется создать всероссийский детский оздоровительный центр для детей-сирот, чьи родители погибли или получили увечья в результате боевых действий. Между тем, не все чиновники поспешили сказать «да». Трое из девяти присутствующих всё же предпочли воздержаться. А заместитель губернатора Юрий Кривов, курирующий социальную сферу, вообще не стал ставить свою подпись под документом о передаче объекта.

Вопросы решение правительства вызвало и у депутатов Заксобрания Севастополя. «Я проверил, чем занимается загородный дом приёмов «Русичи». Действительно, частично это детские оздоровительные лагеря, а частично – это дома отдыха для охоты, рыбалки, саун и всего остального. Хотелось бы понимать это соотношение в данном проекте», – цитирует севастопольский портал ForPost председателя постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросам городского заксобрания Вячеслава Горелова.

Депутаты намерены поверить законность принятого решения: ведь шесть человек – это меньше половины состава правительства.

Севастополь, Оксана Мурзина

Севастополь. Другие новости 20.04.17

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