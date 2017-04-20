Битва за урожай в Коктебеле перешла в зал суда

Публикации за 20.04.17

«Битва за урожай», развернувшаяся на виноградниках Коктебеля, перешла в юридическую плоскость.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», прошлой осенью две винодельческие компании – ООО «Страна Коктебель» и ООО «Завод марочных вин Коктебель» – сошлись на одном поле (винограднике): каждая из их была уверена, что именно она является законным владельцем урожая. Мирно договориться они не смогли, конфликт дошел до рукоприкладства и заявлений в полицию о том, что им мешают убирать «свой» виноград. Полиция предпочла не вмешиваться, в результате часть винограда просто сгнила на кустах, что вызвало гнев сборщиков, которые оказались без работы и без заработка. Теперь «Страна Коктебель» посчитала свои убытки: на агротехнические мероприятия (ГСМ при пахоте, обрезку), которые проводились весной-летом 2016 года, по их подсчетам, было потрачено 5 млн 943 тыс руб. В судебном иске о возмещении указана эта сумма.

На заседании Арбитражного суда представитель ответчика – «Завода марочных вин Коктебель» заметила, что работы на виноградниках начинаются с обрезки лозы, которую проводят в декабре. Именно в конце 2015 года на упомянутом участке виноградари завода и начали работу. А осенью, когда дошло до драк и разбитых телефонов, они увели своих людей из зоны конфликта.

Судья удивилась: если обе стороны обрабатывали один и тот же виноградник, почему они встретились там только при сборе урожая? И как проходили эти агротехнические мероприятия? Неужели каждый куст обрезали два раза?

Стороны расстались на месяц на том, что истец привлечет экспертов, которые прикинут, какой урожай мог быть на этом участке – чтобы посчитать упущенную выгоду от того, что им чинили препятствия и не дали собрать виноград. Так определится сумма следующего иска. Кстати, она может зависеть от площади спорного виноградника, а по этому поводу мнения сторон тоже разошлись: истец упоминает 75 га, ответчик говорит о 61 га.

Представитель ответчика напомнила: договор купли-продажи спорного виноградника, заключенный в 2013 году «Страной Коктебель» с предыдущим хозяином (ныне банкротом) – закрытым акционерным обществом «Завод марочных вин и коньяков «Коктебель», был признан другим судьей этого же Арбитражного суда недействительным именно в сентябре 2016 года. Тем не менее, удалилась проверять расчеты, предъявленные для возмещения затрат. Интересно, что днем ранее авторитетные в крымском виноделии люди, комментируя ситуацию, сложившуюся в Коктебеле, поддержали разные стороны конфликта. Министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин говорил о заводе «Коктебель» как о серьезном инвесторе, который наведет порядок, а гендиректор «Массандры» Янина Павленко одобрительно отозвалась о деятельности «Страны Коктебель». .

Симферополь, Ольга Картошина

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