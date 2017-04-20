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Крым

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Публикации за 20.04.17

СБУ стягивает на границу с Крымом спецназ и пограничников

СБУ стягивает на границу с Крымом спецназ и пограничников

В службе безопасности Украины задумали провести учения на границе с Крымом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сбушники охарактеризовали намеченные на 21 апреля учения на территории Генического района (Херсонская область) как антитеррористические. В СБУ планируют привлечь к проведению своих маневров спецназовцев и пограничников, служащих на пропускных пунктах на государственной границе с Крымом. Учитывая масштабность учений, местных жителей уже предупредили о «возможных временных неудобствах».

Тем временем, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в очередной раз заявил, что «Россия готовится к войне с Украиной». Примечательно, что, по его мнению, об этом свидетельствуют, помимо прочего, периодические учения российских войск, базирующихся в том числе в северной части Крыма, граничащей с незалежной. Являются ли анонсированные СБУ учения частью подготовки Украины к войне с Россией, что предполагает логика Турчинова, украинские чиновники умалчивают.

Напомним, 1 и 2 декабря Украина провела ракетные стрельбы недалеко от Крыма. После предупреждений России о том, что ракеты будут сбиваться, официальный Киев решил «втихую» в последний момент поменять намеченные зоны учений, после отрапортовав об «удачно пораженных целях».

Херсонская область, Леонид Маковецкий

Херсонская область. Другие новости 20.04.17

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