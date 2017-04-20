Публикации за 20.04.17

Крым намерен стать основным поставщиком помидоров в России и заменить на этом рынке Турцию. Об этом заявил министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

Как уже сообщал «Новый День», потери России от «помидорной войны» с Турцией оцениваются в 1,3-1,5 млрд долларов. При этом рядовые граждане значительно переплачивают за томаты, которые доходят до конечного покупателя с трехкратной наценкой. Возможным плюсом торговой войны Москвы и Анкары можно считать освободившуюся нишу на рынке объемом в полмиллиарда долларов, однако отечественные производители, по словам экспертов, пока могут обеспечить внутренний спрос лишь на 40%. Эту нишу и собирается занять Крым.

По словам Андрея Рюмшина, полуостров готов полностью заменить турецкие помидоры своей продукцией в течение 3-5 лет. Правда, для этого придется построить около 200 гектаров теплиц. При этом, Крым уже сейчас поставляет томаты на материк.

Ялта, Лиана Макоба

Ялта. Другие новости 20.04.17

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