«Уже свершившийся факт»: Запад признал Крым российским / Но на «официоз» потребуется время

Публикации за 21.04.17

Фактически коллективный Запад уже признал Крым российской территорией. Однако на формальный процесс признания и его официального оформления требуется время.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с прогнозами относительно признания Крыма как части России выступили известные украинские политологи Денис Денисов и Михаил Погребинский. Комментируя в интервью МК проходящий в эти дни в Ялте Международный экономический форум (ЯМЭФ), Денисов отметил, что в ситуации с Крымом идут «два параллельных процесса». С одной стороны, Запад официально Крым не признает. Однако увеличение количества гостей ЯМЭФ свидетельствует о том, что формально признание уже состоялось и «все прекрасно уяснили», что российский Крым – «уже свершившийся факт». Но на официальном уровне, добавил эксперт, трудно прогнозировать, сколько времени займет процесс признания. Тем не менее, еще раз добавил он, рост посещений Крыма иностранными делегациями говорит о том, что Крым в глазах зарубежных стран «уже стал частью России».

С Денисовым в целом согласен и директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. По его словам, Крым «рано или поздно» будет признан мировым сообществом как часть России. Однако точные сроки такого признания назвать сейчас практически невозможно. Что же касается позиции официального Киева, то, считает Погребинский, в действительности украинские власти не беспокоят визиты в Крым иностранных делегаций.

Как напоминает «ПолитНавигатор», месяц назад эксперт украинского Международного центра перспективных исследований Евгений Ярошенко заявил, что Украина не имеет возможности вернуть Крым в ближайшем будущем, а все расчет Киева на помощь США и ЕС обречены на провал. Ярошенко указывал, что «аннексию Крыма» признали только 11 государств мира, а абсолютное большинство не готово предоставлять Украине даже политическую поддержку. Большинство стран стремятся сохранить выгодное партнерство с Россией. Все шаги, предпринятые Украиной в ответ на «аннексию Крыма», по факту оказались безрезультатными, констатировал Ярошенко. Он убежден, что Украина не имеет никаких возможностей вернуть Крым в ближайшем будущем. Более того – внутри постмайданной Украины столько нерешенных проблем, связанных с коррупцией и обвалом экономики, что возвращение Крыма – далеко не самая актуальная задача.

Киев, Зоя Березина

Киев. Другие новости 21.04.17

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