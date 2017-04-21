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Крым

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Публикации за 21.04.17

Керченскую паромную переправу могут остановить 22 апреля

Керченскую паромную переправу могут остановить 22 апреля

Керченская паромная переправа из-за ухудшения погодных условий может приостановить работу в первой половине 22 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ООО «Морская дирекция».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на ближайшие два дня синоптики прогнозируют в Крыму шквалистый ветер до 20 метров в секунду с порывами до 22-27 метров в секунду. Ожидаются сильные дожди, в предгорьях – с мокрым снегом.

Как сообщает МЧС Крыма, глава министерства Сергей Шахов распорядился усилить контроль за уровнем воды в реках и водохранилищах. По данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня на реках Крыма возможны подъемы уровней воды на 0,5-1,0 метра. Существует вероятность подтопления пониженных участков, не имеющих естественного стока воды.

Керчь, Зоя Березина

Керчь. Другие новости 21.04.17

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