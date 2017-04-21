Севастопольский чиновник получил пять лет за коррупцию

Публикации за 21.04.17

Севастопольский городской суд приговорил бывшего заместителя директора ГКУ Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» к пяти годам в исправительной колонии и двум миллионам рублей штрафа.

Как сообщили РИА «Новый День», в пресс-службе севастопольской прокуратуры чиновник наказан за попытку получить взятку в крупном размере.

По данным следствия, с 31 декабря 2015 по 26 марта 2016 года осуждённый занимал должность заместителя директора ГКУ Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства». Не теряя времени даром, чиновник собирался поправить своё финансовое положение, получив 200 тысяч рублей взятки от директора подрядной организации, ремонтирующей дорогу на Фиолентовском шоссе в Севастополе.

Однако посредник с деньгами был перехвачен правоохранителями.

В ведомстве отметили, что суд отклонил жалобу со стороны защиты об оправдании коррупционера и назначил ему максимальный срок. Приговор уже вступил в силу.

Севастополь, Оксана Мурзина

Севастополь. Другие новости 21.04.17

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