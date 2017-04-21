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Крым

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Публикации за 21.04.17

Крымчанин пытался сдать в банк фальшивую купюру

Крымчанин пытался сдать в банк фальшивую купюру

В Симферополе правоохранители задержали 26-летнего горожанина за сбыт фальшивой купюры.

Как передает корреспондент РИА , житель крымской столицы нашел фальшивую 5 тыс банкноту и попытался расплатиться подделкой в нескольких магазинах. После неудачных попыток молодой человек решил поменять ее в банке, но и здесь не повезло – его задержали полицейские, которых вызвала сотрудница учреждения.

Теперь крымчанину грозит до восьми лет лишения свободы за попытку сбыта заведомо поддельной банковской банкноты.

Правоохранители предупреждают: если к вам попала поддельная купюра, то необходимо обратиться в полицию и «дать исчерпывающее объяснение, откуда появилась поддельная купюра, сообщить приметы лица, осуществившего ее сбыт. Если вы этого не сделаете и попытаетесь избавиться от купюры путем ее сбыта, то сами совершите преступление», –заявили в пресс-службе МВД Крыма.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 21.04.17

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