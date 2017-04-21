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Крым

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Публикации за 21.04.17

Эксперт: Признание российского Крыма становится европейским политическим трендом

Эксперт: Признание российского Крыма становится европейским политическим трендом

Признание Крыма частью России становится трендом среди европейских политиков.

Как передает корреспондент РИА , заявления на эту тему, выражающие поддержку выбора крымчан на референдуме 2014 года, стали звучать все чаще и чаще в международном пространстве.

Одним из последних в своей позиции касательно Крыма признался бывший вице-премьер Сербии Воислав Шешель, возглавляющий Сербскую радикальную партию. По его мнению, которое он озвучил от лица всех членов политической организации, Крым и Севастополь – территория России.

При этом Шешель раскритиковал санкции, которым подверглась Российская Федерации за включение в свой состав новых регионов: политик утверждает, что принятые Западом меры – «провал», и больше вреда в перспективе они принесут тем, кто их инициировал.

Напомним, тема Крыма стала своеобразным соревновательным моментом и среди кандидатов в президенты Франции. Представитель «Национального фронта» Марин Ле Пен раскритиковала бывшего генсека Политбюро ЦК КПСС Никиту Хрущева за присоединение Крымского полуострова к УССР, а представитель партии «Республиканцы» Франсуа Фийон заговорил о бессмысленности противоречить тому, что полуостров – российская территория.

По мнению крымского политолога Николая Кузьмина, тема Крыма в международном пространстве не только не теряет своей актуальности спустя три года после воссоединения с Россией, но и является символичной для многих зарубежных политиков.

«Крым остается знаковым символом права России на проведение самостоятельной политики, и он может даже считаться неким символом неестественности сложившегося порядка на постсоветском пространстве – что он может быть подвержен неким изменениям. На Западе хотели бы этот сложившийся порядок признать естественным, устоявшимся и закрепленным. Но Крым – факт, который это фальсифицирует», – пояснил РИА «Новый День» Николай Кузьмин.

По словам эксперта, в основном с заявлениями, выражающими поддержку включения Крыма в состав России, выступают политики, которых можно отнести к своеобразным оппозиционерам к устоявшему порядку в мире.

«Те политики, которые исходят из позиции, что «мы живем в лучшем из миров», для них случай Крыма – ситуация неправильная, за которую Россию надо наказывать. А для тех политиков, которые находятся в определенной позиции к глобальному миропорядку, случай Крыма является символом того, что как раз этот глобальный миропорядок устроен неправильно, его можно менять и менять в каком-то консервативном ключе, то есть откатиться к позициям, существовавшим ранее. Когда существовала система национальных государств, биполярный мир, который поддерживал какую-никакую стабильность», – рассказал Николай Кузьмин, добавив, что именно к таким политикам и следует относить Марин Ле Пен.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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