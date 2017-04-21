Эксперт: Признание российского Крыма становится европейским политическим трендом

Публикации за 21.04.17

Признание Крыма частью России становится трендом среди европейских политиков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заявления на эту тему, выражающие поддержку выбора крымчан на референдуме 2014 года, стали звучать все чаще и чаще в международном пространстве.

Одним из последних в своей позиции касательно Крыма признался бывший вице-премьер Сербии Воислав Шешель, возглавляющий Сербскую радикальную партию. По его мнению, которое он озвучил от лица всех членов политической организации, Крым и Севастополь – территория России.

При этом Шешель раскритиковал санкции, которым подверглась Российская Федерации за включение в свой состав новых регионов: политик утверждает, что принятые Западом меры – «провал», и больше вреда в перспективе они принесут тем, кто их инициировал.

Напомним, тема Крыма стала своеобразным соревновательным моментом и среди кандидатов в президенты Франции. Представитель «Национального фронта» Марин Ле Пен раскритиковала бывшего генсека Политбюро ЦК КПСС Никиту Хрущева за присоединение Крымского полуострова к УССР, а представитель партии «Республиканцы» Франсуа Фийон заговорил о бессмысленности противоречить тому, что полуостров – российская территория.

По мнению крымского политолога Николая Кузьмина, тема Крыма в международном пространстве не только не теряет своей актуальности спустя три года после воссоединения с Россией, но и является символичной для многих зарубежных политиков.

«Крым остается знаковым символом права России на проведение самостоятельной политики, и он может даже считаться неким символом неестественности сложившегося порядка на постсоветском пространстве – что он может быть подвержен неким изменениям. На Западе хотели бы этот сложившийся порядок признать естественным, устоявшимся и закрепленным. Но Крым – факт, который это фальсифицирует», – пояснил РИА «Новый День» Николай Кузьмин.

По словам эксперта, в основном с заявлениями, выражающими поддержку включения Крыма в состав России, выступают политики, которых можно отнести к своеобразным оппозиционерам к устоявшему порядку в мире.

«Те политики, которые исходят из позиции, что «мы живем в лучшем из миров», для них случай Крыма – ситуация неправильная, за которую Россию надо наказывать. А для тех политиков, которые находятся в определенной позиции к глобальному миропорядку, случай Крыма является символом того, что как раз этот глобальный миропорядок устроен неправильно, его можно менять и менять в каком-то консервативном ключе, то есть откатиться к позициям, существовавшим ранее. Когда существовала система национальных государств, биполярный мир, который поддерживал какую-никакую стабильность», – рассказал Николай Кузьмин, добавив, что именно к таким политикам и следует относить Марин Ле Пен.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 21.04.17

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