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Крым

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Публикации за 21.04.17

В 2017 году в Крыму введут в эксплуатацию 120 объектов в рамках ФЦП

В 2017 году в Крыму введут в эксплуатацию 120 объектов в рамках ФЦП

В 2017 году в Крыму будет введено в эксплуатацию 120 объектов, предусмотренных федеральной целевой программой (ФЦП) «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2020 года». Это в первую очередь школы, детские сады, объекты инженерной инфраструктуры, заявил замглавы МЭР России Сергей Назаров на Ялтинском международном экономическом форуме.

Как передает корреспондент РИА , Назаров подчеркнул: нет сомнений, что мероприятия ФЦП будут реализованы в установленные сроки. Он признал, что есть и ряд сложностей по некоторым объектам. К примеру, качество проектирования либо «достаточно низкий» уровень нормативной базы по земельным отношениям. Однако «в Крыму есть хороший потенциал и огромное желание» реализовать мероприятия ФЦП – и это будет сделано в срок.

Замглавы МЭР подчеркнул, что реализация ФЦП будет способствовать снятию ограничений в развитии Крыма, которые пока «к несчастью, имеют место быть», цитирует Назарова РИА Новости. Он перечислил проблемы: социальная и транспортная инфраструктура, объекты образования и здравоохранения, энергетика. Назаров, тем не менее, выразил уверенность, что все эти проблемы удастся решить и создать хорошие предпосылки для инвесторов в Крыму.

Ранее в МЭР сообщали, что до Крыма и Севастополя довели почти все денежные средства, предназначенные для развития субъектов в рамках ФЦП в 2017 году: из 64,5 миллиардов рублей перечислен 61 миллиард. Оставшиеся деньги предусмотрены на финансирование тех объектов, по которым по тем или иным причинам нет готовности инвестиционных проектов, либо объекты не вышли с экспертизы, объясняли в МЭР в начале марта.

Ялта, Зоя Березина

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