Бизнесмен из Катара хочет построить в Ялте крупный отель / В береговой зоне…

Публикации за 21.04.17

В Ялте катарская компания «PremiumConstruction» собирается построить гостиничный комплекс за 100 млн долларов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на Ялтинском международном экономическом форуме управляющий партнер катарской компании Аль Саади Нассри и глава городской администрации Ялты Андрей Ростенко подписали меморандум о строительстве нового отеля.

«Аль Саади Нассри изъявил желание реализовать здесь крупный инвестиционный проект – строительство крупного гостиничного комплекса с конгресс-холлом. Общая сумма инвестиций – до 100 млн долларов. Наша задача сейчас – подыскать подходящий земельный участок в береговой зоне площадью от 5 до 19 гектаров», – цитирует слова Ростенко пресс-служба ЯМЭФ. По его словам, реализация проекта не только создаст рабочие места, но и улучшит туристическую инфраструктуру региона. Планируется, что помимо работы с туристами инвестор создаст условия для проведения крупных международных деловых мероприятий.

Напомним, на инвестиционном форуме в Сочи подписали соглашение о строительстве спорткомплекса в пгт Парковое, которое входит городской округ Ялта. Реализация проекта рассчитана на 6 лет, а объем инвестиций составит 9,8 млрд рублей. У инвестора уже имеется в Ялтинском регионе реализованный проект – это резиденция «Крымский бриз», судя по прейскуранту которого, можно предположить, что и в новом комплексе смогут отдыхать далеко не все

Ялта, Анастасия Зук

Ялта. Другие новости 21.04.17

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