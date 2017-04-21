Автомобилистов предупредили: движение по трассе Керчь – Симферополь будет затруднено

Публикации за 21.04.17

С началом активного строительства федеральной трассы «Таврида» в Крыму возникнут проблемы с движением транспорта от Керченской переправы к Симферополю. Об этом предупредил начальник Службы автомобильных дорог Крыма Алексей Сафронов на секции ЯМЭФ-2017 «Транспорт как интерфейс развития региона».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Сафронов пояснил, что появятся ограничения по скорости на некоторых участках трассы. «В целом дорога станет стройплощадкой», – констатировал он. По оценкам Сафронова, дорога от Керчи до Симферополя будет занимать до 5-6 часов.

Напомним, 22 февраля 2017 года глава Крыма Сергей Аксенов дал официальный старт началу строительства федеральной трассы «Таврида». Событие назвали «знаковым» не только для Крыма, но и для всей России.

По планам, «Таврида» должна быть построена к 2020 году. Первую часть трассы – от Керчи до Симферополя – введут эксплуатацию вместе с Керченским мостом уже в будущем году. Остальная часть трассы будет возведена за последующие два года. Ожидается, что это будет одна из красивейших скоростных трасс юга России.

Протяженность «Тавриды» – примерно 280 километров от Керчи до Севастополя. Это будет трасса первой категории с четырьмя полосами и современным дорожным покрытием, бетонным разделителем и опорами с освещением. Норматив проезда – 120 км/час. Стоимость проекта «Таврида» – 140 миллиардов рублей.

Трасса «Таврида» начнется от Керчи в сторону сел Батальное и Луговое, где будет проведена реконструкция старой трассы и построен новый участок дороги до Владиславовки. В Кировском и Белогорском районах автомагистраль будет проложена на новом месте и выйдет на действующую трассу Белогорск-Симферополь, которая будет реконструирована и расширена в соответствии с требованиями для трассы 1 категории. От Белогорска автомагистраль пройдет по Предгорью в сторону Пионерского и южнее Симферополя, свяжется с трассой на ЮБК и Ялту и далее выйдет на село Приятное свидание. Автотрасса также пройдет в обход Бахчисарая. «Таврида» будет расположена в обход населенных пунктов и заповедных территорий Крыма. Планируется также реконструкция трассы «Дон» – доведение ее до 1 категории (разрешенная скорость 120 км/ч) и выход на Керченский мост, что позволит связать скоростным коридором курорты Крыма и такие города, как Петербург и Москва.

Ялта, Зоя Березина

Ялта. Другие новости 21.04.17

Бизнесмен из Катара хочет построить в Ялте крупный отель. В береговой зоне…. / В 2017 году в Крыму введут в эксплуатацию 120 объектов в рамках ФЦП. / Водителя автобуса, убившего под Судаком семь человек, отправят в колонию на три года. Но расследование все еще продолжается. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»