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Крым

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Публикации за 21.04.17

В Крыму собираются запретить перевозку умерших неспециализированным транспортом

В Крыму собираются запретить перевозку умерших неспециализированным транспортом

В Крыму собираются запретить перевозку покойников неспециализированным транспортом. Вопрос обсуждался на совместном заседании комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, депутат Госсовета РК и республиканской Общественной палаты.

Как передает корреспондент РИА , транспортировка усопших от места смерти в морг является одной из первоочередных проблем. «Сейчас тела, часто за деньги, возят на частных легковушках или в грузовичках, которые в остальное время, к примеру, могут использоваться для доставки пищевых продуктов, – заявил председатель комитета Леонид Бабашов. – Предложено внести в закон такое понятие, как специализированный транспорт для перевозки умерших (не путать с катафалком!). Это специальный автомобиль, который поможет не допустить, если человек при жизни был болен СПИДом, гепатитом, туберкулезом…, распространения болезни».

Предполагается, что спецтранспорт будет работать бесплатно – по принципу «скорой помощи». Возможно, закупать спецмашины и оплачивать их работу муниципалитеты. Предоставление подобной услуги на коммерческой основе пока не рассматривается: «Я считаю, если внедрить это новшество на платной основе, это вызовет большой негатив у людей», – говорит Бабашов.

Никаких конкретных рещений пока не принято – вопрос находится в стадии обсуждения. И пока крымчане вынуждены сами решать вопрос, как доставить усопшего родственника или друга в морг. «Когда в семье умер кто-то, надо везти в морг на своей машине. А если её нет – делай, что хочешь. Пожалуйста, поднимите этот вопрос как можно быстрей: это очень важно», – просят жители полуострова. «В 2010 году предложили везти на такси в морг в село Восход из Красногвардейского. Как было 7 лет назад, так и осталось... А должно бы уже все измениться в этом плане».

Симферополь, Варвара Бурлакова

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