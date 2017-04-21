Бизнесмена из Севастополя лишат 50 тысяч рублей за продажу не того «Adidas»

В Севастополе накажут «рублем» бизнесмена, продававшего фальсификацию продукции знаменитого спортивного бренда.
Как сообщили РИА «Новый День» в Южной транспортной прокуратуре, подделка была выявлена в магазине «Лига Чемпионов». Таможенники нашли в нем 21 вещь, которые продавались с «закосом» под вещи от фирмы «Adidas».
Ущерб и стоимость изъятых товаров подсчитали сами правообладатели товарного знака бренда: по оценке представителей «Adidas» эта сумма составила 163 тысячи рублей.
У предпринимателя конфисковали весь контрафактный товар, обязав выплатить штраф в 50 тысяч рублей.
Севастополь, Леонид Маковецкий
Севастополь. Другие новости 21.04.17
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