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Крым

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Публикации за 21.04.17

Бизнесмена из Севастополя лишат 50 тысяч рублей за продажу не того «Adidas»

Бизнесмена из Севастополя лишат 50 тысяч рублей за продажу не того «Adidas»

В Севастополе накажут «рублем» бизнесмена, продававшего фальсификацию продукции знаменитого спортивного бренда.

Как сообщили РИА в Южной транспортной прокуратуре, подделка была выявлена в магазине «Лига Чемпионов». Таможенники нашли в нем 21 вещь, которые продавались с «закосом» под вещи от фирмы «Adidas».

Ущерб и стоимость изъятых товаров подсчитали сами правообладатели товарного знака бренда: по оценке представителей «Adidas» эта сумма составила 163 тысячи рублей.

У предпринимателя конфисковали весь контрафактный товар, обязав выплатить штраф в 50 тысяч рублей.

Севастополь, Леонид Маковецкий

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