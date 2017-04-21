Чалый оказался самым богатым депутатом Заксобрания Севастополя / А доходы его жены затмили декларации других парламентариев

Публикации за 21.04.17

Депутат Заксобрания Севастополя Алексей Чалый в 2016 году заработал в разы больше своих коллег по цеху.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно опубликованной на официальном сайте городского парламента декларации о доходах народных избранников, Чалый получил доход в 61 миллион 887 тысяч рублей.

Из имеющегося у депутата имущества – жилой дом с хозяйственными постройками и квартира, машины нет. Супруга Чалого заработала 25 миллионов 511 тысяч рублей, что значительно превышает доходы членов парламента Севастополя. У нее в собственности три квартиры, земельный участок и садовый дом. Жене Чалого также принадлежит три автомобиля – «Ниссан Блюберд», «Субару Форестер» и «Тойота Авенсис».

На втором месте по заработку в Заксобрании – индивидуальный предприниматель Юрий Круглов. В 2016 году его доход составил 5 миллионов 35 тысяч рублей. В собственности у депутата земельный участок, садовый дом, и четыре автомобиля: два «Ленд Ровер Дефендер», разных годов выпуска, «Дайхатсу Териос» и «Ниссан Ноут». Супруга Круглова в 2016 году заработала 2 миллиона 231 тысячу рублей. Автомобилей у нее нет, зато есть квартира и земельный участок.

На третьем месте по доходам – руководитель регионального исполкома регионального штаба ОНФ Сергей Кажанов. В прошлом году он смог заработать 4 миллиона 414 тысяч рублей, но при этом никакого имущества, согласно декларации, у него нет. Зато у супруги, заработавшей в 2016 году всего 163 тысячи 275 рублей, есть квартира и автомобиль «Сузуки SX-4».

Доходы спикера Заксобрания Севастополя Екатерины Алтабаевой составили 2 миллиона 931 тысячу рублей. Из имущества – квартира и садовый участок, автомобиля нет. Муж Алтабаевой заработал 111 тысяч 489 рублей, ему принадлежит гараж и два автомобиля «Хонда Civic», разных годов выпуска.

Самым «бедным» из депутатов Севастополя оказался Александр Караваев, согласно данным официального сайта Заксобрания, «временно не работающий». Его доход в 2016 году составил 173 тысячи рублей, при этом никакого собственного имущества за ним не числится. А вот у жены, заработавшей 110 тысяч рублей, в собственности два земельных участка и квартира. Автомобилей у семейной пары нет.

Как уже сообщал «Новый День», самый большой доход из депутатов Крыма в 2016 году оказался у спикера Госсовета Владимира Константинова. Его заработок составил 83 миллиона 917 тысяч 188 рублей. В первой тройке депутатов-богачей республики также оказались президент ООО «Корпорация «ФМ» Фрунзе Мардоян с годовым заработком в 76 миллионов 837 тысячи рублей и директор ООО «Крымтурсервис 2004» Светлана Шабельникова, с доходом в 60 миллионов 242 тысячи рублей.

Севастополь, Леонид Маковецкий

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