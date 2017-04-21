В обход Украины: Лигурия собирается установить морское сообщение с Крымом

Публикации за 21.04.17

Итальянская область Лигурия заявила о желании возобновить морское сообщение с российским Крымом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на Ялтинском международном экономическом форуме итальянская сторона предложила подготовить соглашение о возобновлении морских перевозок между крымскими и лигурийскими портами. «Мы хотим создать новые линии перевозок через Черное море в Средиземное море для того, чтобы обходить те линии, которые подверглись влиянию санкций Украины и Польши», – цитируют РИА Новости слова члена правительства Лигурии Эдоардо Рикси. По словам политика, итальянцы смогут экспортировать на полуостров свою аграрную продукцию, а также поделятся с крымчанами технологиями в сфере альтернативной энергетики, разведения рыбы и устриц.

Он также отметил, что признание Крыма – это необходимость не только для России, но и для всей Европы. Из-за санкций в прошлом году лигурийские предприятия потеряли 130 млн евро.

Как сообщал «Новый День», в 2016 году Совет Лигурии принял резолюцию о признании Крыма и отмене санкций против России. Политики также обратились к правительству Италии с требованием «призвать Евросоюз изменить его позицию по вопросу Крыма» и признать волю, выраженную крымским парламентом и народом на референдуме.

Ялта, Анастасия Зук

Ялта. Другие новости 21.04.17

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