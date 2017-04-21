На борьбу с крымским мусором потратят 5 млрд рублей

Публикации за 21.04.17

В Крыму будет функционировать 7 автоматизированных мусоросортировочных комплексов и 5 межмуниципальных полигонов твердых коммунальных отходов (ТКО). Реализация данных мероприятий позволит в пять раз снизить объемы отходов, направляемых на полигоны. Во вторичный оборот будет вовлечено более 50% (по массе) образующихся отходов. Мероприятия по строительству объектов будут реализованы за счет привлеченных средств частных инвесторов на основе открытого конкурса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о планах властей полуострова рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Крыма Сергей Карпов на секции «Вызовы экологии. Реформирование отрасли обращения с отходами: регулирование, опыт, проблемы и пути решения» в рамках ЯМЭФ. По словам министра, в Крыму разработана и утверждена территориальная схема обращения с отходами. Этот документ позволил провести анализ ситуации в системе санитарной очистки территории республики и разработать логистические схемы сбора и вывоза ТКО.

Также были определены зоны деятельности региональных операторов и места расположения основных объектов сбора, переработки, утилизации и захоронения ТКО, соответствующие требованиям законодательства. Карпов отметил, что уже дан старт первому пакету концессионных соглашений по трём кластерам на привлечение инвестиций в размере почти 5 миллиардов рублей. Также проводятся мероприятия по рекультивации 5 полигонов ТКО в городах Алушта, Керчь, Симферополья, Старый Крым, Саки.

По итогам 2016 года выполнен первый этап проектно-изыскательских работ по всем объектам. В 2017 году запланировано проведение второго этапа проектно-изыскательских работ, получение заключения экспертизы. «В конце года выйдем на начало рекультивации данных полигонов. Согласно утвержденным графикам, мероприятия по рекультивации с последующим закрытием полигонов будут реализованы до конца 2018 года», – пообещал министр. Как ранее сообщал «Новый День», на территории Крыма остаются неликвидированными 241 свалка общей площадью 684 тыс кв м, из них 154 – за границами населенных пунктов. Абсолютными лидерами по числу свалок среди городов остаются Ялта (19), Феодосия (12) и Керчь – 10.

В этом году в Крыму на ликвидацию стихийных свалок собираются выделить более 150 миллионов рублей, а на протяжении прошлого года на полуострове выявлено более тысячи несанкционированных свалок, нарушители были оштрафованы на 3,5 миллиона рублей.

Ялта, Зоя Березина

Ялта. Другие новости 21.04.17

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