В Крыму на грани вымирания оказались черные грифы

Публикации за 21.04.17

В Крыму могут исчезнуть как вид черные грифы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о вымирании редких птиц-падальщиков заявили в министерстве экологии и природных ресурсов республики.

«Крымская популяция этой птицы находится на грани вымирания, и спасти грифов можно только осуществлением ряда мер, направленных на стабилизацию, а затем и увеличение численности», – отмечают в ведомстве.

Среди мер, о которых говорят в министерстве, – подкормка грифов и охрана мест гнездования. По мнению чиновников, это должно помочь устранить все негативные факторы, влияющие на снижение популяции черных грифов, среди которых «ухудшение кормовой базы, отлов, отстрел, беспокойство».

На протяжении 2017 года в ведомстве планируют проводить исследования по наблюдению за редким видом птиц, занесенным в Красную книгу России и Крыма, а также указанным в Европейском Красном списке.

В то же время, министерство заключило контракт на обустройство подкормочных площадок для черных грифов. Об одной из недавних подкормок птиц мясом ведомство отчиталось 21 апреля, уточнив, что площадки для этих целей расположены в горах Демерджи и Чатыр-Даг.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 21.04.17

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