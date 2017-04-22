Депутата Рады, отдавшего Крым США, собираются лишить украинского гражданства

Публикации за 22.04.17

Генпрокуратура Украины обратилась к министру внутренних дел Авакову с просьбой лишить гражданства депутата Верховной Рады Андрея Артеменко. Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Лариса Сарган.

Как уже сообщал «Новый День», Артеменко прославился своими «креативными» идеями: сначала он заявил, что разработал «план по Крыму», предполагающий передачу полуострова в аренду России на срок до 50 лет, и его план «дошел» до самого президента Трампа. Но в США эту историю назвали не более, чем «смешным фейком», в России от «документа» отмахнулись, заявив, что Крым и так является частью страны, поэтому его аренда бессмысленна, а на Украине на нардепа завели уголовное дело о госизмене и исключили из фракции из фракции «Радикальной партии».

Но Артеменко не угомонился и авторитетного заявил, что Крым должен принадлежать США: якобы в 1920 году полуостров стал залогом по кредиту, который Россия взяла у Америки: «По договору полуостров должен перейти США, если не будет погашен кредит и не будут уплачены проценты по кредиту. В 1954 году наступило время погашения полученной суммы. Существовал проект под названием Новая Калифорния. Друзья, если кто не знает, Новая Калифорния – это территория Крыма. Убежден, что Крым был передан Украине, чтобы сберечь эту территорию за Советским Союзом. Убежден, что Крым был передан Украине в статусе автономной республики именно для того, чтобы избежать расчета по кредиту», – вещал Артеменко, но опять не нашел поддержки ни на родине, ни за ее пределами. Наконец, он предложил ввести в Крыму двойную – российскую и украинскую – юрисдикцию.

Артеменко заявлял, что постоянно бывает в США, пытаясь решать проблемы Украины. Но оказалось, что главная цель его визитов на североамериканский континент совеем другая: скандальный депутат оформлял канадское гражданство. И именно за это его собираются лишить гражданства украинского.

Напомним, законодательство Украины запрещает иметь двойное гражданство. «В ходе расследования преступлений, предусмотренных статьей 111 УК Украины (измена) было собрано достаточно документов, которые указывают на то, что Артеменко получил гражданство Канады и имеет канадский паспорт», – заявляют в генпрокуратуре, выражая надежду, что, получив собранные ведомством материалы, миграционная служба обратится к президенту Украины с просьбой лишения Артеменко украинского гражданства.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 22.04.17

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