Дороги Симферополя будет ремонтировать фирма-консультант, прокладывающая кабели

Публикации за 24.04.17

Ямами на дорогах Симферополя займется инжиниринговая компания – местные дорожники конкуренции не выдержали.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», симферопольская администрация определила победителя конкурса, который проведет ремонт объектов улично-дорожной сети. Судя по техническому заданию, речь идет о ямочном ремонте. Максимальной ценой закупки была сумма 114 млн 400 тыс руб.

На конкурс было подано три заявки, победила московское ООО «Газэкострой», предложившее минимальную сумму – 112 млн 684 тыс руб.

Не постеснялось участвовать в конкурсе и скандально известное симферопольское ООО «ДРСУ Крым». Напомним, прошлым летом эта компания ремонтировала дорожное покрытие на улице Русской. Первый же дождь залил всю нечетную сторону улицы и люки, в том числе телефонные, лишив местных жителей связи. А осенью фирма упоминалась в связи с расторжением контракта на уборку центра города. Качество ее работы не устраивало горожан. В этот раз «ДРСУ Крым», проиграло, не угадав с ценой – предложение в 113 млн руб «не сыграло».

К контракту прилагается адресный перечень, в котором упоминается 81 улица Симферополя, где с мая до конца сентября должны устранить деформацию и повреждение покрытия. Улицы будут ремонтировать в алфавитном порядке: Александра Невского (по которой пройдет «Бессмертный полк») – в мае, Караимскую и Киевскую – в июне, прилегающий к вокзалу бульвар Ленина – в августе.

На сайте компании-победителя рекламируется ее деятельность, связанная с инженерными изысканиями и консультированием. В связи со строительно-монтажными работами упоминаются трубопроводы и сопутствующей им инфраструктура, компания способна собственными силами выполнять работы по прокладке кабельных линий.

Об опыте дорожного строительства ничего не сказано, поэтому можно предположить, что для латания дыр на дорогах Симферополя привлекут местного субподрядчика, которому достанется только часть денег, заплаченная победителю. Скорее всего, сумме будет соответствовать качество работ.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 24.04.17

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