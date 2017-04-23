В Крым вернулась зима

Публикации за 23.04.17

Зима вернулась в Крым: сегодня на полуострове выпал снег.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», снегопад начался утром, с небольшими перерывами продолжался практически весь день и продолжит идти ночью. В снежном «плену» оказался практически весь полуостров, за исключением ЮБК и некоторых прибрежных городов. Высота снежного покрова в горах достигла 6 см.

По данным синоптиков подобное явление в конце апреля случается довольно редко, но 24 апреля вероятность снегопадов сохранится: «В понедельник в Крыму сохранится прохладная и дождливая погода, обусловленная прохождением холодного фронта с северо-запада. В предгорных и горных районах полуострова возможно выпадение мокрого снега, снега . Температура воздуха ночью составит 0…+5° , в степных и предгорных районах на поверхности почвы и местами в воздухе вероятны заморозки -0…-3°, днем воздух прогреется до +7…+12°, в горах около нуля, – сообщили в крымском УГМС Росгидромета. – Со вторника, благодаря влиянию антициклона, осадки прекратятся и в дневные часы воздух постепенно прогреется до +10…+15°, а со среды существенно потеплеет, примерно на 5-7°».

МЧС предупредило о возможности утренних заморозков.

Синоптики отмечают, что среднемесячная температура воздуха в апреле в Крыму составляет 9-11°. Абсолютный максимум температура воздуха в степных и предгорных районах зафиксирован на уровне 30-33° тепла, на побережье 26-29° тепла. Абсолютный минимум в степных и предгорных районах – 6-11° мороза, на побережье – 3-5° мороза.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 23.04.17

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