На Украине собираются объявить войну славянской азбуке

Публикации за 23.04.17

На Украине предлагают отказаться от кириллицы: переход на латинский алфавит будет наглядно демонстрировать, что украинцы – не русские. Об этом заявил разработчик украинской латиницы Юрий Зеленый.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», украинцы не хотят изучать «мову», потому что она всего несколькими буквами отличается от русского языка, считает Зеленый, а если ввести в оборот латинские буквы, то интерес к родному языку сразу же проснется.

«Не было какого-то ощущения разницы между украинским и русским языком в надписях. Там хлеб, тут «хлiб». Одна буква. Соответственно, когда тебя языковая среда не побуждает к переходу на украинский язык, то ты и не переходишь. А когда украинский будет под латиницей, это будет однозначная граница, которая будет показывать наглядно, даже слепому будет видно, что это разные языки. И ты, хочешь или нет, но любой государственный документ ты не подпишешь, пока это не прочитаешь или не заполнишь на украинском языке», – цитирует Зеленого ПолитНавигатор.

Напомним, ранее на Украине запретили использовать русский язык в учебных заведениях. А на днях Горсовет Киева одобрил закон о полной украинизации города: рекламные объявления, вывески, плакаты, афиши, сообщения и другие формы аудио- и визуальной продукции, а также ценники и меню общепита должны быть только на украинском языке.

При этом, по последним данным соцопросов, 70% украинских семей общаются между собой на русском языке.

Львов, Платон Ефимчук

Львов. Другие новости 23.04.17

В Крым вернулась зима. / Выборы во Франции могут обернуться протестами: один из кандидатов включил административный ресурс. / Депутата Рады, отдавшего Крым США, собираются лишить украинского гражданства. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»