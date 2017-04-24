ДТП под Евпаторией: ребенок вылетел из машины и погиб

Публикации за 24.04.17

Два человека погибли и пятеро получили ранения в ДТП на трассе Симферополь – Евпатория.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вечером 23 апреля недалеко от памятника Евпаторийскому десанту автомобиль Volkswagen Polo занесло на скользкой дороге, развернуло и выбросило на полсу встречного движения, где он столкнулся с микроавтобусом Volkswagen Transporter. По данным ГИБДД, удар был такой силы, что из легковушки вылетели два человека: мужчина и 7-летний ребенок. Оба погибли. Водитель Polo госпитализирован с тяжелыми травмами. Водитель и три пассажира микроавтобуса тоже доставлены в больницу с ранениями различной степени тяжести.

По предварительным данным, причиной ДТП стало нарушение скоростного режима.

Евпатория, Варвара Бурлакова

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