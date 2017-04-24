Певца Маршала занесли в «Черный список» врагов Украины

Публикации за 24.04.17

Украинский список «Чистилище» на сайте «Миротворец» пополнил певец Александр Маршал.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», фамилию российского исполнителя внесли в базу скандального сайта «Миротворец» за то, что в 2014 году на концерте в Крыму он исполнил песню «Севастополь», а так же публично заявил, что воссоединение Крыма с Россией – «великий праздник».

Накануне список «Чистилище» пополнила Ирина Аллегрова. Также на сайте «Миротворец» имеются данные Стаса Пьехи, Бьянки, Натальи Королевой, Юлии Самойловой и других известных российских исполнителей, актеров и юмористов.

Напомним, в апреле 2015 года в списке «Чистилище», который даже украинские СМИ назвали «расстрельным», появились данные журналиста-оппозиционера Олеся Бузины. Через несколько дней журналист был убит, а напротив его имени появился значок «ликвидирован».

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 24.04.17

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