Севастополь рискует стать «точкой разборки» для всей России

Публикации за 24.04.17

Политическое пространство Севастополя превратилось в «выжженное поле», а городское хозяйство под руководством «эффективного менеджера» Дмитрия Овсянникова стало нехорошим дежа-вю «лихих девяностых». Если эти тенденции не изменятся, то Севастополь из «точки сборки» России рискует стать «точкой разборки».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о сомнительных «достижениях» мэра Севастополя Овсянникова и его команды размышляет журналист и блогер Платон Беседин. Он указывает, что в Севастополе под руководством Овсянникова людям живется все хуже и хуже, причем настолько, что в «кухонных разговорах» уже добрым словом начали поминать украинские времена. Беседин пишет, что после прихода к власти Овсянникова политическая среда города была «полностью зачищена». А Севастополем теперь руководят не хозяйственники и государственники, как должно было бы быть в городе федерального значения, а специалисты политических подковерных игр. «Вот только к реальности – той, что на неубранных улицах, – это не имеет никакого отношения», – подчеркивает Беседин.

Он отмечает, что никаких реальных достижений у Овсянникова и его команды нет, а те немногие успешные проекты, о которых с гордостью рапортовала власть, были начаты еще при предыдущем руководстве. Беседин перечисляет: дороги в городе не построены либо построены так, что через несколько месяцев зияют ямами. Цены – и в магазинах, и в платежках ЖКХ – постоянно ползут вверх. Варварская застройка стала еще агрессивнее: «Абсолютный беспредел», – характеризует Беседин. Достойного образования и качественной медицины как не было, так и нет, добавляет он.

Ухудшилась, по наблюдению блогера, и криминогенная обстановка: в центре Севастополя появились маргинальные личности, а на стенах домов – «реклама» наркотиков. «За 30 лет я не припомню такого», – констатирует Беседин. По его словам, сегодня многое в Севастополе выглядит, как возвращение в 90-е.

Блогер предупреждает, что такая ситуация не может продолжаться долго. Севастопольцы, вышедшие на улицы во время Крымской весны, теперь чувствуют себя брошенными и ненужными своей стране. А это значит, что недовольство будет лишь нарастать. «Бездарность нынешней севастопольской власти неизбежно приведет к росту недовольных в Севастополе, и это возмущение перекинется на всю Россию», – пишет Беседин в «МК».

Он отмечает, что такой поворот может стать роковым не только для Севастополя и Крыма, но и для всей России. «Допустить подобного никак нельзя», – подчеркивает Беседин, отмечая, что нужно быстрее решать проблему с нынешней севастопольской властью: до того, как она успеет еще что-нибудь «наворотить», чего уже не исправишь.

Севастополь, Зоя Березина

Севастополь. Другие новости 24.04.17

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