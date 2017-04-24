В МВД явился владелец Lexus, брошенного на месте смертельной аварии под Симферополем

Публикации за 24.04.17

В правоохранительные органы явился владелец автомобиля Lexus: иномарка была брошена на месте смертельного ДТП в Симферопольском районе.

Авария произошла 23 апреля: водитель автомобиля Lexus выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Honda. В ДТП погибли два пассажира второй иномарки – мужчина 1985 г.р. и женщина 1994 г.р, водитель с многочисленными травмами был доставлен в больницу.

Виновник аварии бросил машину и скрылся с места происшествия. По словам очевидцев, за ним приехали друзья, а сам водитель оказался сыном одного из влиятельных крымских бизнесменов. Беглец был объявлен в розыск. Сегодня владелец Lexus явился в МВД. В настоящее время следователи устанавливают его причастность к аварии, мужчина дает показания.

«Сейчас проводится беседа. В органы внутренних дел пришел владелец Лексуса, сейчас он опрашивается, проводится проверка. Это все, что я могу сказать», – сообщила РИА «Новый День» пресс-секретарь МВД Крыма Ольга Кондрашова.

В социальных сетях пользователи активно комментируют резонансное ДТП. Крымчане не исключают, что владелец Lexus мог написать заявление об угоне.

Симферополь, Анастасия Зук

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