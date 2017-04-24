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Крым

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Публикации за 24.04.17

В Симферополе задержали серийных воров, потрошивших отечественные автомобили

В Симферополе задержали серийных воров, потрошивших отечественные автомобили

В Симферополе задержали воров, ограбивших 15 автомобилей.

Как передает корреспондент РИА , два молодых горожанина – одному 18 лет, второму 21 год – повадились грабить автомобили. Злоумышленники похищали автомагнитолы и аккумуляторы только из автомобилей отечественного производства. Награбленное воры продавали на одном из рынков крымской столицы. В настоящее время установлена причастность задержанных к 15 кражам, за преступления им грозит лишение свободы сроком до пяти лет, сообщает пресс-служба МВД Крыма.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 24.04.17

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