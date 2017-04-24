Вернувшаяся в Крым зима едва не погубила экзотические деревья и урожай косточковых

Публикации за 24.04.17

Внезапное похолодание в Крыму с выпадением снега в конце апреля может негативно сказаться на урожае плодовых.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», специалисты министерства сельского хозяйства республики прогнозируют, что неожиданные заморозки повлияют на ранние косточковые культуры.

«Возможно, что мы потеряем до 20% ранних косточковых. Но наши растениеводы говорят, что есть еще надежда, что проскочим», – рассказала РИА «Новый День» пресс-секретарь министерства Дарина Сафонова.

Примечательно, что вред в основном принес не обильно выпавший днем 23 апреля снег, а осадки, затронувшие Крым еще на прошлой неделе.

«Вчерашний снег не принес никаких негативных последствий, так как отрицательных температур не было. Поэтому никаких проблем для наших садов не создано. Единственное, что беспокоит наших растениеводов: сейчас идет активное цветение яблони, и из-за влажности нет опыления – пчелы мало летают», – пояснила представитель министерства, добавив, что ситуация может исправиться в лучшую сторону, как только в республике потеплеет.

Руководитель отделения агротехники и питомниководства декоративных растений «Приморское» Никитского ботанического сада, расположенного в Партените (Алушта), Владимир Гончаренко рассказал РИА «Новый День» о том, что заморозки повлияли и на некоторые экзотические культуры. Правда, насколько сильно – пока специалисты еще не знают.

«На некоторые культуры заморозки, естественно, повлияли. Потому что есть некоторые культуры субтропического климата – это киви, фейхоа, зизифус, более южнобережные. Сейчас точно нельзя сказать, как повлияли заморозки – оттепель только началась, но уже заметно, что растения получили ожоги», – говорит Гончаренко.

Больше всего пострадали кустарники фейхоа, а вот киви внезапные заморозки коснулись лишь незначительно. Так как эти растения более морозостойкие. По словам Гончаренко, из-за резких перепадов температуры «может не быть урожая у некоторых культур».

А вот на цветах морозы не отразились. Как утверждают в ботсаде, крымчане и гости полуострова и в следующем месяце смогут также без проблем посетить текущую основную выставку учреждения – «Парад тюльпанов», где представлены порядка 50 тысяч цветов 150 сортов.

«На тюльпанах похолодание не отразилось – они выдерживают до -7 градусов. Надеемся, что сейчас потеплеет, и в мае продолжится «Парад тюльпанов»», – рассказала РИА «Новый День» сотрудница лаборатории цветоводства Ирина Улановская.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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