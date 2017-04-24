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Крым

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Публикации за 24.04.17

На Украине пытаются отбирать дома у крымчан

На Украине пытаются отбирать дома у крымчан

Аферисты, находящиеся на территории Украины, разработали схему «дистанционного отъема» недвижимости у жителей Крыма и Севастополя. Для этого используется механизм «двойников». О тревожной тенденции сообщила в своем блоге жительница Севастополя Александра Жильцова, едва не ставшая жертвой мошенничества.

Она пишет, что в Севестопольский госреестр поступили документы на регистрацию права собственности и отчуждения у нее квартиры. Документы были выданы в Чернигове, где Жильцова никогда не была. По словам женщины, бумаги поданы якобы от ее имени по доверенности украинского образца и по подложному паспорту. Жильцова особо подчеркивает, что с 2014 года на Украину не въезжала и уж тем более никому никаких «доверенностей» не выдавала.

Новый День: На Украине пытаются отбирать дома у крымчан

Женщина подала заявления о мошенничестве в полицию и прокуратуру, а также обратилась в МФЦ с требованием об отзыве регистрационных действий. Фамилии и паспортные данные (возможно, также подложные) мошенников уже известны. Не исключено, пишет она, что аферисты используют и другие «доверенности», якобы выданные от имени крымчан.

Жильцова отмечает, что по этой же схеме домов и квартир могут лишиться и другие жители Крыма и Севастополя. Ее сын подчеркивает: самое ужасное, что у мошенников приняли фальшивые документы, и если бы семья вовремя не приняла меры, то могла бы лишиться квартиры. «У каждого из нас, теоретически, на Украине может быть двойник», – цитирует мужчину .

Крымчане отмечают, что подобная схема отчуждения и последующей продажи и перепродажи недвижимости по фальшивым доверенностям известна давно. Есть и способ обезопасить себя: собственнику недвижимости необходимо подать в госреестр заявление, чтобы любые сделки с его собственностью проводились исключительно и только при его личном присутствии, без каких-либо «доверенностей». В противном случае, если квартира «ушла» через мошенническую схему, отстаивать свои права на нее придется уже в суде.

Севастополь, Зоя Березина

Севастополь. Другие новости 24.04.17

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