В Севастополе виновник ДТП заплатит 3 млн рублей своему пассажиру

Публикации за 24.04.17

В Севастополе мотоциклист, устроивший ДТП, заплатит пострадавшему пассажиру 3 млн рублей компенсации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла в декабре 2015 года. Из-за превышения скорости мотоциклист не справился с управлением и врезался в автомобиль. В результате происшествия сильно пострадал пассажир мотоцикла, который в итоге стал инвалидом первой группы.

По решению суда с виновника ДТП были взысканы затраты на лечение на общую сумму 2,3 млн рублей, а также 1 млн рублей компенсации морального вреда. Между тем, ответчик подал апелляционную жалобу, но суд оставил ее без удовлетворения. Таким образом, виновный заплатит потерпевшему 3,3 млн. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 24.04.17

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