Дворы Симферополя заасфальтирует подрядчик с плохой репутацией

Публикации за 24.04.17

Администрация Симферополя не держит зла на недобросовестных подрядчиков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», компания, которая проведет ремонт внутридворовых, внутриквартальных проездов и тротуаров в Симферополе. Конкурс на выполнение большого объема работ проходил в виде аукциона на понижение. При начальной стоимости работ 102 млн 890 тыс руб наименьшую цену предложило ООО «Крымдорстрой» – 101 млн 861 тыс руб. Оно и признано победителем.

Напомним, ООО «Крымдорстрой» прославилось после масштабной вырубки деревьев на улице Жуковского. Летом прошлого года, после того, как оно провело ремонт улицы Пролетарской в Симферополе, скандал вышел на уровень Совмина: глава Крыма Сергей Аксёнов стал свидетелем того, как дорожники укладывали асфальт в дождливую погоду. Позже должностные лица отчитались Аксёнову о том, что покрытие будет заменено за счет подрядчика. Однако и после повторной перекладки были выявлены технологические нарушения.

Аксёнов распорядился: «За работу с этими подрядчиками не рассчитываться, чтобы ни одна копейка не ушла, пусть переделывают. Если подрядчик не в состоянии делать качественно, пусть ищет другую работу. Все, нигде больше они участвовать не должны, и чтобы учредители нигде не фигурировали, а то у нас одну фирму закрывают, а потом другую с теми же лицами открывают». . В феврале этого года вокруг «Крымдорстроя» возник другой сюжет. Стало известно, что компания приобрела пансионат «Прибой» в Коктебеле и теперь даже не скрывает возможного закрытия прилегающих пляжей от местных жителей. Симферопольская администрация, видимо, ничего не знает о плохой репутации компании и не имеет в виду распоряжений главы правительства. Именно «Крымдорстрою» был поручен снос строений возле Центрального рынка на улице Козлова. Глава администрации Геннадий Бахарев сообщил, что этот же подрядчик будет заниматься благоустройством территории, которое будет состоять из создания на освободившемся месте парковки и пешеходной зоны. И теперь эта же компания будет ремонтировать дороги.

Симферополь, Ольга Картошина

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