Крыму нужны аграрии, но ими не хотят становиться даже выпускники из сёл

Публикации за 24.04.17

В Крыму мечтают об увеличении числа абитуриентов ВУЗов, выбирающих для обучения специальности, востребованные в сельском хозяйстве. Однако основная масса выпускников школ практически не изменяет традициям прошлых лет и упорно идет учиться на самые популярные направления – на юристов и экономистов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», тем не менее, интерес к юриспруденции и экономике у будущих студентов в республике все же спадает.

По мнению представителей высшей школы, увеличение специалистов аграрной отрасли необходимо для развития сельского хозяйства и выведения региона из ситуации зависимости от поставок соответствующих товаров из других субъектов. Нежелание молодежи получать подобные специальности в вузах связывают с пережитками украинского прошлого республики: 97% вузов до воссоединения Крыма с Россией были «платными и занимались штамповкой дипломов». Тогда-то и наблюдался самый высокий спрос на такие специальностям как экономисты, юристы и менеджеры.

С другой стороны, среди возможных причин нежелания становиться аграриями могут быть страх безработицы и плохая школьная подготовка.

«Приоритеты молодежи меняются достаточно тяжело. И причина здесь не только в том, что, допустим, как им кажется, негде работать, получив специальность «техническая физика», «химия» или «агроинженерия». Это заблуждение, потому что рабочие места есть – мы очень тесно работаем в этих вопросах со службой занятости, с министерством труда и социальной защиты. Есть где работать. Проблема заключается в том, что на сегодняшний день сама школьная подготовка, к сожалению, зачастую детям не позволяет сдавать те вступительные экзамены – по физике, математике, химии, биологии, которые необходимы для поступления на эти направления подготовки и специальности», – рассказал проректора по учебной и методической деятельности КФУ Владимир Курьянов.

Он отметил, что конкурсы на экономические направления «постепенно снижаются», на юриспруденцию – «более или менее устойчивые, но уже далеки от тех заоблачных высот, которые были во времена, когда каждый второй выпускник хотел стать юристом». Среди одной из самых востребованных специальностей Курьянов назвал журналистику, кроме того – «сохраняется интерес к медицине».

При этом он признал, что добиться устойчивого интереса к агрономическим специальностям администрации КФУ не удается. Исключение составляет только ветеринария. В то же время, как утверждает Курьянов, крупные аграрные компании, работающие в Крыму, постоянно обращаются в профильные учебные заведения с просьбой посодействовать в отправке к ним на работу свежих специалистов. Но удовлетворить такие запросы пока невозможно.

«Этого поворота в сознании наших сограждан, в том числе у выпускников сельских школ, к сожалению, мы пока не наблюдаем», – отметил Курьянов.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 24.04.17

Дворы Симферополя заасфальтирует подрядчик с плохой репутацией. / Главу администрации Добровского сельсовета отстранили от должности. / Эксперты: Спрос на отдых в Крыму снижается не только из-за роста цен. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»