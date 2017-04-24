В Крыму на участке трассы «Таврида» нашли останки 9 красноармейцев

Публикации за 24.04.17

В Керчи во время обследования территории, через которую пройдет трасса «Таврида», нашли останки бойцов Красной Армии. Об этом сообщила председатель Керченского городского совета Лариса Щербула.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», территорию проверяют на взрывоопасные предметы – снаряды, бомбы оставшиеся в этих местах со времен Второй мировой войны. В ходе этой «зачистки» и были обнаружены останки девяти красноармейцев. Именной медальон нашли только один. Он принадлежал Израилу Хачиковичу Кейджяну, 1912 года рождения – уроженцу села Атаро-Армянский, Очемчирского района Абхазии. Был призван Армянским РВК Краснодарского края. Его родные проживали в селе Шаумян Армянского района Краснодарского края.

Начат поиск родственников погибшего солдата.

Керчь, Варвара Бурлакова

Керчь. Другие новости 24.04.17

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