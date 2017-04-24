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Крым

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Публикации за 24.04.17

В Крыму на участке трассы «Таврида» нашли останки 9 красноармейцев

В Крыму на участке трассы «Таврида» нашли останки 9 красноармейцев

В Керчи во время обследования территории, через которую пройдет трасса «Таврида», нашли останки бойцов Красной Армии. Об этом сообщила председатель Керченского городского совета Лариса Щербула.

Как передает корреспондент РИА , территорию проверяют на взрывоопасные предметы – снаряды, бомбы оставшиеся в этих местах со времен Второй мировой войны. В ходе этой «зачистки» и были обнаружены останки девяти красноармейцев. Именной медальон нашли только один. Он принадлежал Израилу Хачиковичу Кейджяну, 1912 года рождения – уроженцу села Атаро-Армянский, Очемчирского района Абхазии. Был призван Армянским РВК Краснодарского края. Его родные проживали в селе Шаумян Армянского района Краснодарского края.

Начат поиск родственников погибшего солдата.

Керчь, Варвара Бурлакова

Керчь. Другие новости 24.04.17

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