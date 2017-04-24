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Публикации за 24.04.17

В Киеве обнаружили, что у Украины нет ресурсов для наступательных информационных операций

В Киеве обнаружили, что у Украины нет ресурсов для наступательных информационных операций

В Киеве обнаружили, что у Украины нет информационной сети в России и ресурсов для проведения наступательных информационных операций.

«Какой должна быть информационная стратегия в этом противодействии? Мне кажется, что она должна быть оборонной. Прежде всего. Потому что на наступательную стратегию… у нас просто нет ресурса. Нет информационного ресурса, нет сети в Российской Федерации, благодаря которой можно было бы осуществлять влияние в Российской Федерации, а потому мы должны бороться, прежде всего, со слабыми местами. Поскольку оборонная симметрическая стратегия в информационной сфере направлена на нивелирование собственных слабых мест», – цитирует

политолога Григория Перепелицу.

Возникли претензии и к собственной медиасети. Как передает корреспондент РИА , недовольство высказали участники марша националистов, прошедшего в Черкасской области. Они заявили, что Украина ведет войну больше тысячи лет: «Сначала она шла против Хазарского каганата, против половцев и печенегов, потом против Московии, против Российской империи, Советского Союза и теперь против РФ». И выразили возмущение тем, что про эту войну во властных кабинетах и на телевидении «все меньше и меньше вспоминают». Причину националисты объяснили просто: власти на Украине «барыги» – «В Верховной Раде барыги, в Кабмине барыги, президент Украины – барыга».

Киев, Платон Ефимчук

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