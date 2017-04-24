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Крым

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Публикации за 24.04.17

На Украине номинальные военные расходы растут, а реальные падают

На Украине номинальные военные расходы растут, а реальные падают

В 2016 году номинальные расходы на оборону Украины выросли, а реальные упали.

Как передает корреспондент РИА , расчеты провел Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI). Оказалось, что номинальные расходы Киева на оборону выросли с 79 млрд гривен в 2015 году до 87,5 млрд гривен в 2016-м, но в валюте в фиксированных ценах эта цифра сократилась с 3,62 миллиарда до 3,42 миллиарда долларов США. В целом, доля расходов на оборону упала с 4% ВВП в 2015 году до 3,8% в 2016.

В институте объясняют сокращение расходов на оборону снижением интенсивности боевых действий в Донбассе.

Однако за последние 10 лет Украина увеличила военные расходы на 28%, отмечает

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 24.04.17

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