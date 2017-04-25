Украинская прокуратура скрывает данные экспертизы тел погибших в Доме профсоюзов в Одессе

Публикации за 25.04.17

Украинская прокуратура спустя три года после трагедии в Доме профсоюзов Одессе отказывается выполнять решение суда и обнародовать результаты судмедэкспертизы тел погибших.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о действиях украинских «правоохранителей» рассказал одесский журналист Евгений Кваснюк. Он подчеркнул: до сих пор так и не известно – погибли люди в Одессе от удушья при пожаре или были убиты ворвавшимися в Дом профсоюзов украинскими нацистами.

В эфире ток-шоу «Специальный корреспондент» Кваснюк напомнил, что еще полтора года назад ведущие свое расследование одесской трагедии журналисты подали иск в суд с требованием обнародовать результаты экспертизы. Они выиграли во всех инстанциях – вплоть до Верховного суда. Однако прокуратура и вся система «официального расследования» попросту игнорируют судебный вердикт. «Через три года одесское бюро судебно-медицинских экспертиз отказывается выполнить решение всей судебной вертикали», – цитирует «ПолитНавигатор» заявление Кваснюка.

Напомним, после госпереворота 2014 года на Украине активисты «антимайдана» в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами «антимайдана» с одной стороны, и футбольными «ультрас» из Харькова и Одессы, а также радикалами-националистами «евромайдана» – с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, где пытались укрыться от расправы «антимайдановцы». Официально жертвами конфликта стали 48 человек, более 250 пострадали. По неофициальным данным, погибших и раненых было больше.

Украинские постмайданные власти всячески затягивали расследование трагедии и фактически отказывались искать виновных в гибели людей. Зачинщиками беспорядков были «назначены» 22 человека, все – активисты «антимайдана», половина из них была арестована. Доказательств спланированного поджога Дома профсоюзов и целенаправленного убийства людей украинское «расследование» не обнаружило, хотя существуют видеозаписи происходившего, свидетельствующие об обратном.

Суд по делу о трагедии в Одессе вяло тянется с января 2015 года. На скамье подсудимых 20 человек, из которых двое – граждане РФ. Главный свидетель обвинения на суде отказался от своих предыдущих показаний, заявив, что на стадии следствия давал их под давлением правоохранителей.

В июле прошлого года глава мониторинговой миссии ООН по правам человека Фиона Фрейзер призвала киевские власти к безотлагательному и тщательному расследованию одесской трагедии. По ее словам, на постмайданной Украине наблюдается «возрастающая и устойчивая практика нарушений и ущемления права на жизнь и физическую неприкосновенность», а ответственность за трагедию в Одессе так никто не понес. Расследование событий в Одессе «характеризуется системными институциональными недостатками и процессуальными нарушениями», а судебное рассмотрение «наталкивается на умышленное препятствование и затягивание», подчеркивала представитель ООН. Никаких действий для активизации расследования после этого заявления ООН официальный Киев не предпринял.

Одесса, Зоя Березина

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