США собираются сократить финансовую помощь Украине на 70%

Публикации за 25.04.17

США сокращает финансовую помощь Украине: если раньше предполагалось выделить этой стране на 2018 год

570 млн долларов, то теперь речь идет лишь о $177 млн.

Как уже сообщал «Новый День», в начале марта директор административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвани заявил, что администрация президента Трампа намерена значительно сократить объемы финансовой помощи другим государствам. Подобным образом в США надеются покрыть увеличенные на 54 миллиарда долларов расходы на военный бюджет. В частности, в рамках секвестирования «благотворительного бюджета» в 2017 году более чем вдвое сократились расходы США на военную помощь для Украины: с 350 млн долларов до 150 млн.

Предполагается, что американская помощь будет предоставлена в виде оборудования, смертоносного оружия, поставок и услуг, а также в «разведывательной поддержке армии и сил национальной безопасности Украины».

Планы на 2018 год урезаны уже на 68,8%. В частности, Киев лишается поддержки в рамках программы помощи странам Европы, Евразии и Центральной Азии, сокращается финансирование и по линии Агентства по международному развитию.

Существенно урезать финансирование собираются так же Азербайджану, Белоруссии, Казахстану, Туркменистану, Кубе. Подобная политика объясняется заявлением президента Трампа «Америка прежде всего» и переключением приоритетов на вопросы национальной безопасности.

Вашингтон, Артем Рокотов

Вашингтон. Другие новости 25.04.17

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