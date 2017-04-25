NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 25.04.17

США собираются сократить финансовую помощь Украине на 70%

США собираются сократить финансовую помощь Украине на 70%

США сокращает финансовую помощь Украине: если раньше предполагалось выделить этой стране на 2018 год

570 млн долларов, то теперь речь идет лишь о $177 млн.

Как уже сообщал , в начале марта директор административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвани заявил, что администрация президента Трампа намерена значительно сократить объемы финансовой помощи другим государствам. Подобным образом в США надеются покрыть увеличенные на 54 миллиарда долларов расходы на военный бюджет. В частности, в рамках секвестирования «благотворительного бюджета» в 2017 году более чем вдвое сократились расходы США на военную помощь для Украины: с 350 млн долларов до 150 млн.

Предполагается, что американская помощь будет предоставлена в виде оборудования, смертоносного оружия, поставок и услуг, а также в «разведывательной поддержке армии и сил национальной безопасности Украины».

Планы на 2018 год урезаны уже на 68,8%. В частности, Киев лишается поддержки в рамках программы помощи странам Европы, Евразии и Центральной Азии, сокращается финансирование и по линии Агентства по международному развитию.

Существенно урезать финансирование собираются так же Азербайджану, Белоруссии, Казахстану, Туркменистану, Кубе. Подобная политика объясняется заявлением президента Трампа «Америка прежде всего» и переключением приоритетов на вопросы национальной безопасности.

Вашингтон, Артем Рокотов

Вашингтон. Другие новости 25.04.17

Украинская прокуратура скрывает данные экспертизы тел погибших в Доме профсоюзов в Одессе. / Тайные симпатии: СБУ не запретило Басте выступать на Украине, несмотря на «крымское прошлое». / Блэкаут не удался: В ЛНР восстановлено электроснабжение.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Вакансии
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter