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Крым

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Публикации за 25.04.17

В Симферополе полицейский автозак протаранил иномарку

В Симферополе полицейский автозак протаранил иномарку

В Симферополе автомобиль для перевозки заключенных на полной скорости врезался в легковой автомобиль.

Инцидент произошел накануне вечером на улице Киевской. «Водитель автомобиля ГАЗ, проезжая регулируемый перекресток с включенным проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом, на запрещающий сигнал светофора, не убедился в безопасности проезда, в результате чего допустил столкновение с автомобилем КИА, который осуществлял поворот на разрешающий сигнал светофора и не предоставил преимущества автомобилю ГАЗ», – сообщили РИА в пресс-службе ГИБДД Крыма. В ДТП пострадал водитель иномарки, получивший травмы головы и ссадины.

По словам очевидцев, автозак двигался без машин сопровождения и протаранил иномарку на полной скорости. «Автозак один летел... и какие-то сигналы он начал подавать только за пару сек до удара! Пролетел на красный», – сообщил крымчанин в социальной сети.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 25.04.17

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