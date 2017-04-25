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Крым

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Публикации за 25.04.17

В образовательных учреждениях Ленинского района Крыма не выполняются нормы питания

В образовательных учреждениях Ленинского района Крыма не выполняются нормы питания

В образовательных учреждениях Ленинского района Крыма не соблюдаются натуральные нормы питания. Проблема обсуждалась на заседании Совета министров РК.

Как передает корреспондент РИА , по данным республиканского правительства нормы питания в школах и детсадах практически по всем группам продуктов – молочным, мясным, овощам, фруктам – выдерживаются максимум на 70% – 80%.

А в учреждениях профессионального образования вообще нет пищеблоков, поэтому учащимся с января 2017 года выплачивается компенсация за горячее питание. В Совмине такое решение проблемы назвали неоднозначным, так как подростки, как правило, тратят деньги не на здоровое питание. Поэтому управлению образования района предложено использовать опыт Севастополя и договариваться об организации питания учащихся с ближайшими к учебным заведениям столовыми.

Ленино, Варвара Бурлакова

Ленино. Другие новости 25.04.17

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