Зима продолжается: Крыму угрожают очередные заморозки

Публикации за 25.04.17

В Крыму из-за заморозков объявлено штормовое предупреждение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ночью и утром 26 апреля в степных и предгорных районах полуострова на поверхности почвы сохранятся заморозки до -3 градусов. По данным Гидрометцентра Крыма, на полуострове потеплеет в четверг: столбики термометров поднимутся днем до 23 градусов тепла, ночью от +3 до +5 градусов тепла.

Напомним, циклоны принесли в Крым похолодание со снегом и заморозками на прошлой неделе. По данным специалистов, из-за резких перепадов температуры может не быть урожая у некоторых культур. При этом в министерстве сельского хозяйства республики надеются: максимум, что потеряет полуостров – 20% урожая ранних косточковых культур.

Симферополь, Анастасия Зук

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