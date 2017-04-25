Зима продолжается: Крыму угрожают очередные заморозки

В Крыму из-за заморозков объявлено штормовое предупреждение.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», ночью и утром 26 апреля в степных и предгорных районах полуострова на поверхности почвы сохранятся заморозки до -3 градусов. По данным Гидрометцентра Крыма, на полуострове потеплеет в четверг: столбики термометров поднимутся днем до 23 градусов тепла, ночью от +3 до +5 градусов тепла.
Напомним, циклоны принесли в Крым похолодание со снегом и заморозками на прошлой неделе. По данным специалистов, из-за резких перепадов температуры может не быть урожая у некоторых культур. При этом в министерстве сельского хозяйства республики надеются: максимум, что потеряет полуостров – 20% урожая ранних косточковых культур.
Симферополь, Анастасия Зук
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