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Крым

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Публикации за 25.04.17

Слишком много туристов: доступ в Херсонес в пик сезона придется ограничить

Слишком много туристов: доступ в Херсонес в пик сезона придется ограничить

Доступ на территорию городища заповедника «Херсонес Таврический» придется временно ограничивать в пик летнего сезона. Причина – большой поток туристов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о введении ограничений сообщила директор музея Светлана Мельникова сегодня на встрече с севастопольскими общественниками. По ее словам, посещаемость музея увеличилась в разы: в прошлом году до 1,12 млн человек. Соответственно, возросла антропогенная нагрузка на Херсонес. Были проведены исследовательские работы и разработана схема, которая позволяет рассчитывать одновременное возможное количество туристов, находящихся на территории Херсонеса Таврического.

Напомним, в украинские времена заповедник принимал в течение года примерно 350 тыс. человек. В 2015 году заповедник принял 456 тыс. человек.

Севастополь, Зоя Березина

Севастополь. Другие новости 25.04.17

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