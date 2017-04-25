Закрыть нельзя открыть: в Крыму началась подготовка пляжей к купальному сезону

Публикации за 25.04.17

В Крыму началась подготовка пляжей к купальному сезону. Открытие пляжа без разрешения на его эксплуатацию запрещается. Первыми на пляж приходят водолазы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего на полуострове насчитывается 367 пляжей, из них 251 – общего пользования, 60 – лечебных и 56 – детских.

По словам министра туризма и курортов Крыма Сергея Стрельбицкого, в Ленинском районе заключено семь договоров на аренду пляжей. Хотя длина пляжей в районе составляет более 70 км, желающих взять их в аренду немного: «Интерес к пляжным территориям Ленинского района очень низок, это связано с отсутствием коммуникаций – очень сложно открыть и благоустроить пляж, если их нет». Благоустройство пляжей должно стать одним из основных направлений федеральной программы развития въездного туризма. «Нам удалось убедить в этом руководство нашего федерального ведомства», – говорит Стрельбицкий.

Глава Крыма Сергей Аксёнов назвал эти пока дикие и малолюдные пляжи «валютой Крыма». Он уверен, что они станут очень популярными среди автомобилистов, если там будут организованы парковки, биотуалеты и привозная вода. Премьер отметил, что доклады о готовности пляжных территорий не всегда соответствуют реальности: «Нам присылают документы о готовности, на деле – вообще другая ситуация. На первом же пляже, куда мы выехали, – не убрано, это общая тенденция. Строят, лепят на пляжах на голове один у другого, и никто не вмешивается в процесс!».

По данным Минкурортов, к 285 хозяйствующим субъектам, которые уже имеют право использовать пляжные территории, в текущем году добавились еще 160 пользователей. Как правило, договоры пользования заключаются на семь лет.

Эти договоры не предполагают наличие арендной платы, но обязывают пользователя обеспечить свободный доступ на пляж, надлежащее санитарное состояние пляжа и благоустройство зон отдыха, создать условия для маломобильных групп населения. Однако пляжей, где инвалиды могут самостоятельно спуститься к воде, в Крыму единицы.

Кроме того, пользователи обязаны обеспечить безопасность отдыхающих и организовать на пляжах дежурство матросов-спасателей и медицинского персонала. Пока в аварийно-спасательной службе «Крым-Спаса» прошли обучение по специальным программам 192 матроса-спасателя. На следующей неделе запланировано обучение еще около 80 человек. За курс обучения одного матроса-спасателя придется заплатить 2,3 тыс руб.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 25.04.17

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